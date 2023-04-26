Події

11:21 26.04.2023

У ПАР дезавуюють інформацію про можливий вихід країни з МКС

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Південно-Африканська Республіка (ПАР) залишається учасником Міжнародного кримінального суду як сторона, що підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне і послідовне застосування міжнародного права, йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента ПАР.

"Це роз'яснення йде за помилкою в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячим Африканським національним конгресом (АНК) щодо статусу Південної Африки стосовно МКС. На жаль, президент помилково ствердив аналогічну позицію сьогодні під час пресконференції. Південна Африка залишається учасником МКС відповідно до резолюції 55-ї Національної конференції АНК, що відбулася в грудні 2022 року, про скасування раніше ухваленого рішення щодо виходу з МКС", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що резолюцію було підтверджено на засіданні Національного виконавчого комітету (НВК) АНК у вихідні дні з 21 до 24 квітня 2023 року.

"НВК також розглянув потенційний вихід із МКС як варіант, що може виникнути як захід останньої інстанції за відсутності правових варіантів, що привели б до справедливості та послідовності в застосуванні міжнародного права", - роз'яснюється в заяві.

Зазначено, що ПАР керується важливістю зміцнення інституцій глобального управління і відповідно працюватиме над активізацією Малабського протоколу, який передбачає створення континентального кримінального суду, що доповнить МКС як суд останньої інстанції.

Крім того, Південна Африка розглядає можливість внесення поправки до законодавства, яка зробить Римський статут внутрішнім, для того щоб він відображав усі статті Римського статуту. Це включає в себе положення статті 98 статуту, яке вимагає відмови від імунітетів для осіб, обвинувачених МКС у третіх країнах, якщо Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не передала їх на розгляд.

Як повідомлялося, раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія "Африканський національний конгрес" вимагає виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

"Так, правляча партія ухвалила рішення: вона вважає, що було б розумним для ПАР вийти з МКС", - сказав Рамафоса.

Він зазначив, що таке рішення пов'язане з тим, що цей суд, на думку членів АНК, несправедливо ставиться до деяких країн.

"Ми хотіли б, щоб питання несправедливого ставлення було ретельно обговорено, а поки що правляча партія знову вирішила, що треба вийти", - додав президент.

Теги: #мкс #пар

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