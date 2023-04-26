Унаслідок ракетного удару по Куп'янську загинули дві жінки, четверо людей госпіталізовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали щонайменше 17 прикордонних і прифронтових населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області, серед яких Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна тощо, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло двоє жінок 54 і 57 років, 10 осіб дістали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.