За добу окупанти обстріляли чотири ОТГ у Сумській області

Протягом доби росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад Сумської області - Хотинської, Білопільської, Юнаківської та Есманської, повідомили в ОВА.

"Зафіксовано 70 прильотів із мінометів, артилерії, гранатометів. На жаль, є руйнування", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі адміністрації.

Зокрема, по Юнаківській громаді з території Росії було здійснено артилерійський обстріл - 4 прильоти. Унаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаражу та вікна в приміщенні пилорами. Також територією громади зафіксовано 2 прильоти з міномета.

По території Білопільської громади ворог ударив із мінометів - 25 прильотів та артилерії - 17 прильотів. Унаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство.

Хотинська громада постраждала в результаті обстрілів із мінометів - 9 прильотів. У результаті пошкоджено лінію електромережі.

По Есманській громаді з території Росії здійснено 4 мінометні обстріли - 13 прильотів.