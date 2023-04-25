Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 13 одиниць

Військові РФ збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 13 одиниць, на бойовому чергуванні перебуває 4, повідомляє речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв - удвічі. Поки на бойовому чергуванні 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносіїв, загальний залп "Калібрів" може сягати 24", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Назаров наголосив, що рівень ракетної загрози дуже високий.