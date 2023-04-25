Зеленський провів нараду, під час якої було розглянуто шляхи забезпечення темпів зростання економіки та ВВП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої було розглянуто шляхи забезпечення темпів зростання економіки і ВВП, а також розвитку галузей економіки.

"Під час наради детально розглянули шляхи забезпечення темпів зростання економіки і ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики. Україна обов'язково буде міцною, вільною, економічно успішною державою", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Також президент зазначив, що "цей рік - рік початку нашого економічного зростання. Ми крок за кроком відновлюємо інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і про відновлення економіки нашої країни".

"Активно працюємо над новою економічною стратегією України", - наголосив Зеленський.