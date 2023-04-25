У Херсонській області заборонено вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і бригадний генерал, командувач оперативного угруповання військ "Херсон" Михайло Драпатий підписали указ про заборону виходу і перебування суден та інших плавзасобів на водних об'єктах в області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Заборона поширюється на всі види плавзасобів - спортивні судна, рибальські, розважальні тощо. Виняток - судна Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Це рішення ухвалили з метою гарантування безпеки судноплавства і громадян на водних об'єктах, а також мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.