Події

20:15 25.04.2023

У Херсонській області заборонено вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах

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У Херсонській області заборонено вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і бригадний генерал, командувач оперативного угруповання військ "Херсон" Михайло Драпатий підписали указ про заборону виходу і перебування суден та інших плавзасобів на водних об'єктах в області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Заборона поширюється на всі види плавзасобів - спортивні судна, рибальські, розважальні тощо. Виняток - судна Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Це рішення ухвалили з метою гарантування безпеки судноплавства і громадян на водних об'єктах, а також мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

 

Теги: #судна #заборона #херсонська_область

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