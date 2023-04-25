Міносвіти має розробити алгоритм зарахування оцінок з універсальних предметів для українських школярів за кордоном - Лісовий

Міністерство освіти і науки має розробити алгоритм зарахування академічних результатів з усіх універсальних предметів для українських школярів, які навчаються за кордоном, повідомив міністр Оксен Лісовий.

"Ми маємо розробити алгоритм зарахування академічних результатів дітей із тих шкіл, де навчаються українські школярі, з усіх універсальних предметів. Я ще раз повторюю: ми можемо довіряти європейській, американській, канадській освіті в математичних, природничих та інших дисциплінах. Єдине, що ми маємо зберегти, це історія України, українська мова та література", - сказав Лісовий в інтерв'ю освітньому проєкту "Освіторія".

Міністр зазначив, що наразі немає інструментарію перезарахування універсальних предметів, завдання відомства створити його.

"Тут дві складові: змістовна експертиза і дипломатично-юридичні аспекти, які ми маємо забезпечити. Моє бачення як міністра: для подолання освітніх втрат найефективніше спрацює національна система тьюторингу. Поки що її немає, давайте чесно оцінювати ситуацію: вчителі емоційно виснажені та працюють понаднормово. Тому моя ключова порада - тверезо оцінювати свої можливості та можливості дітей. Не намагатися зробити неможливе", - додав він, заявивши, що освітні втрати Україна неодмінно надолужить.