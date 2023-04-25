Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

Влада Швеції оголосила п'ятьох російських дипломатів "персона нон ґрата", повідомив у вівторок шведський міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.

"Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів", - заявив Більстрем в інтерв'ю телеканалу SVT.

Зі свого боку західні ЗМІ уточнюють, що, за словами Більстрема, таке рішення Стокгольм ухвалив через дії цих дипломатів, які "несумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини".

МЗС Швеції викликало російського посла і поінформувало його про рішення.

13 квітня МЗС Норвегії оголосило 15 співробітників російського посольства "персона нон грата" через підозру у шпигунстві.

"Це важливий крок у боротьбі з діяльністю російської розвідки в Норвегії, а отже, - у захисті наших національних інтересів", - заявила тоді глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.