Єрмак обговорив із виконавчим директором ЮНІСЕФ співпрацю щодо припинення депортації окупантами українських дітей

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів відеоконференцію з виконавчим директором ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, під час якої сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою припинення порушення прав українських дітей з боку РФ, зокрема їх незаконного переміщення з території України, повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок.

"Ми розраховуємо, що ЮНІСЕФ відіграватиме в цій співпраці одну з найважливіших ролей, зважаючи на великий досвід організації та повагу міжнародної спільноти", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що залучення послів доброї волі ЮНІСЕФ – відомих людей – до висвітлення цієї проблеми приверне до цієї теми увагу всього світу. Очільник Офісу президента акцентував, що проблема депортації державою-агресором неповнолітніх громадян України стоїть дуже гостро: за офіційно підтвердженими даними, 19 тис. 391 українську дитину незаконно вивезено до РФ, Білорусі або примусово переселено на тимчасово окуповані території України. Загинули або були вбиті 470 дітей, зазнали поранень 949 дітей, 406 вважаються зниклими безвісти.

"Держава-агресор не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність: вона робить усе, щоб діти забули українську мову, українську історію, своїх рідних", - наголосив Єрмак.

Зі свого боку Рассел висловила стурбованість тим, що відбувається довкола українських дітей у зв'язку з розпочатою РФ агресивною війною. За її словами, команда ЮНІСЕФ робить усе можливе для захисту їхніх прав.

У зустрічі також узяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радниця - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, радники глави Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Сторони домовилися продовжувати активну співпрацю, зокрема через український офіс ЮНІСЕФ.