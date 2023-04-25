У Дворічній унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали 18 населених пунктів Харківської області, серед яких Дворічна, Вовчанськ, Тополі, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп'янського району. Під час артилерійських обстрілів, на жаль, загинула 60-річна жінка. О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлося без постраждалих і серйозних руйнувань", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.