Генсек ООН передав Путіну лист про "зернову угоду"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову лист для російського президента Володимира Путіна, в якому йдеться про подальші дії щодо "зернової угоди", повідомила пресслужба генсека ООН.

У повідомленні йдеться, що Гутерреш висловив стурбованість Лаврову, пов'язану з перешкодами, з якими останнім часом зіткнувся Об'єднаний координаційний центр у своїй повсякденній діяльності.

Гутерреш також передав йому лист, адресований Путіну, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на поліпшення і розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, і ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".

Аналогічного листа направлено також Україні і Туреччині.