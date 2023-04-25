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08:35 25.04.2023

Генсек ООН передав Путіну лист про "зернову угоду"

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Генсек ООН передав Путіну лист про "зернову угоду"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову лист для російського президента Володимира Путіна, в якому йдеться про подальші дії щодо "зернової угоди", повідомила пресслужба генсека ООН.

У повідомленні йдеться, що Гутерреш висловив стурбованість Лаврову, пов'язану з перешкодами, з якими останнім часом зіткнувся Об'єднаний координаційний центр у своїй повсякденній діяльності.

Гутерреш також передав йому лист, адресований Путіну, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на поліпшення і розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, і ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".

Аналогічного листа направлено також Україні і Туреччині.

 

 

 

Теги: #оон #генсек #путін #лист

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