Пригожин розпочав операцію з підриву довіри до російських державних військових угруповань

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних військових угруповань, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Пригожин відвідав позиції батальйонів "Потік" і "Олександра Невського", назвавши їх "мікро-ПВК" і розкритикував їхній поганий стан. Батальйон "Поток" є одним із трьох добровольчих загонів російського "Газпрому" і підпорядковується ПВК "Редут" Міноборони Росії.

Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги "Вагнера", і поцікавився, як вони можуть це робити, не будучи нормально забезпеченими та озброєними.

"Пригожин також піддав критиці загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові організації як конкурентів "Вагнера", - зазначають в ISW.

Також джерела, пов'язані з "Вагнером" стверджували, що 24 квітня сили бойовиків Пригожина поставили "Потоку" завдання захищати щойно захоплені позиції, але вони відійшли звідти, що дало змогу Збройним силам України (ЗСУ) повернути території.

У звіті йдеться, що потім особовий склад "Потоку" опублікував відео, де критикує керівництво "Газпрому" і ПВК "Редут" за те, що вони не забезпечили їх необхідним озброєнням. Поскаржилися вони і на "вагнерівців", які заборонили їм залишати позиції.

Західні аналітики також зазначають, що звіти військових блогерів і Пригожина говорять про те, що "Вагнер" має владу над компаніями, які належать російському Міноборони, що, своєю чергою, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля.