Євросоюзу і НАТО потрібна Україна заради миру в Європі, заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Підбиваючи підсумки мого візиту в Україну. Естонія вірить в Україну і в її перемогу. Ми, як і раніше, віддані допомозі Україні в перемозі в цій війні. Для миру в Європі нам потрібна Україна в Євросоюзі, нам потрібна Україна в НАТО", - йдеться в її мікроблозі твіттер увечері в понеділок.

Раніше повідомлялося, що в понеділок відбувся візит естонської прем'єр-міністерки до Житомира. Зокрема, вона разом із президентом України Володимиром Зеленським провели там спільну пресконференцію. Також відвідали державний університет "Житомирська політехніка" щодо питань української освіти.