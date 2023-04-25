Події

07:17 25.04.2023

Євросоюзу і НАТО потрібна Україна заради миру в Європі

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Євросоюзу і НАТО потрібна Україна заради миру в Європі

Євросоюзу і НАТО потрібна Україна заради миру в Європі, заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Підбиваючи підсумки мого візиту в Україну. Естонія вірить в Україну і в її перемогу. Ми, як і раніше, віддані допомозі Україні в перемозі в цій війні. Для миру в Європі нам потрібна Україна в Євросоюзі, нам потрібна Україна в НАТО", - йдеться в її мікроблозі твіттер увечері в понеділок.

Раніше повідомлялося, що в понеділок відбувся візит естонської прем'єр-міністерки до Житомира. Зокрема, вона разом із президентом України Володимиром Зеленським провели там спільну пресконференцію. Також відвідали державний університет "Житомирська політехніка" щодо питань української освіти.

 

 

 

Теги: #нато #єс #естонія

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