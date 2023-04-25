Жителі тимчасово окупованих територій Луганської області, розташованих біля лінії розмежування, перебувають без світла та водопостачання, заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Тут без змін. Як "русский мир" звик розповідати людям, що у вас все добре і ми тут все для вас робимо, те саме відбувається і на окупованих територіях. Всі так звані новоприєднані суб'єкти, що знаходяться біля лінії розмежування, живуть без світла і водопостачання. Якщо у Сєвєродонецьку деякі райончики та квартали вони підключили до світла, то про Лисичанськ взагалі не йдеться. Тому що не підключене світло, і взагалі ситуація дуже і дуже погана", – сказав він під час брифінгу.

Виїзд із тимчасово окупованих територій Луганщини, за словами Артема Лисогора, практично неможливий.

"Наразі дуже проблематичний виїзд, і він майже неможливий. Особливо це стосується чоловіків. Тому що повною мірою контролюють підрозділи так званої поліції, так зване МДБ місцеве. Людям просто не надають такої можливості. Люди там звертаються з різних питань до тієї "влади", і в більшості, якщо звертаються чоловіки, то відразу потрапляють під мобілізацію, їх забирають", - пояснив він.

Крім того, за словами начальника Луганської ОВА, на окупованих територіях росіяни намагаються нав'язати людям паспортизацію, але безуспішно.

"Нав'язливо змушують як підключатися до банків, щоб отримати хоч якісь кошти, так і паспортизацію та видачу всіх інших документів. Намагаються вони запровадити російське законодавство. Поки що там це дуже пригальмовує і просідає. Я думаю, ми території ці скоро повернемо, і там не встигне закріпитися ця невлада", - підсумував він.