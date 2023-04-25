На "Золотих воротах" у Києві відкрилася інтерактивна виставка "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда"

У вестибюлі станції метро "Золоті ворота" у понеділок, 24 квітня, презентували інтерактивну виставку "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда", повідомила прес-служба КП "Метрополітен".

"Наш ворог використовує всі можливі варіанти інформаційної зброї, тому основна мета проекту – навчити людей розрізняти маніпуляції та пропаганду, вміти розвінчувати фейки, а також навчитися медіаграмотності та вміти захистити себе та своє інформаційне середовище", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що особливість виставки полягає в тому, що в ній поєднується формат постерів із новітніми технологіями. При наведенні смартфону мобільний додаток edAR активує та пожвавлює плакати, пояснили у відомстві.

Крім того, нові інтерактивні формати показують свою ефективність у розвитку медіаграмотності і показують, як жити в інформаційному середовищі в умовах війни.

Триватиме виставка з 24 квітня до 24 травня.