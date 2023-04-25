Події

04:35 25.04.2023

На "Золотих воротах" у Києві відкрилася інтерактивна виставка "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда"

1 хв читати

У вестибюлі станції метро "Золоті ворота" у понеділок, 24 квітня, презентували інтерактивну виставку "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда", повідомила прес-служба КП "Метрополітен".

"Наш ворог використовує всі можливі варіанти інформаційної зброї, тому основна мета проекту – навчити людей розрізняти маніпуляції та пропаганду, вміти розвінчувати фейки, а також навчитися медіаграмотності та вміти захистити себе та своє інформаційне середовище", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що особливість виставки полягає в тому, що в ній поєднується формат постерів із новітніми технологіями. При наведенні смартфону мобільний додаток edAR активує та пожвавлює плакати, пояснили у відомстві.

Крім того, нові інтерактивні формати показують свою ефективність у розвитку медіаграмотності і показують, як жити в інформаційному середовищі в умовах війни.

Триватиме виставка з 24 квітня до 24 травня.

Теги: #метро #україна #київ #виставка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:36 25.04.2023
Депутат Борівської селищної ради стала "старостою" під час окупації села, вирішується питання про її арешт

Депутат Борівської селищної ради стала "старостою" під час окупації села, вирішується питання про її арешт

02:40 25.04.2023
Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

01:47 25.04.2023
Генсек ООН передав Путіну листа про "зернову угоду"

Генсек ООН передав Путіну листа про "зернову угоду"

00:23 25.04.2023
Військові вважають за краще говорити про результат завершення операції

Військові вважають за краще говорити про результат завершення операції

19:00 24.04.2023
Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

11:20 24.04.2023
Польські молочні асоціації проти закриття свого ринку для української молочної продукції

Польські молочні асоціації проти закриття свого ринку для української молочної продукції

11:12 24.04.2023
У Києві відзначено найбільше добове падіння рівня води в Дніпрі, але друга хвиля водопілля на початку травня реальна

У Києві відзначено найбільше добове падіння рівня води в Дніпрі, але друга хвиля водопілля на початку травня реальна

10:52 24.04.2023
Стефанчук має намір отримати підтримку парламентів країн-членів НАТО щодо перспективи вступу України до Альянсу

Стефанчук має намір отримати підтримку парламентів країн-членів НАТО щодо перспективи вступу України до Альянсу

10:03 24.04.2023
Болгарія наполягає на врегулюванні ринкових аномалій, спричинених скупченням у Східній Європі української с/г продукції

Болгарія наполягає на врегулюванні ринкових аномалій, спричинених скупченням у Східній Європі української с/г продукції

07:50 24.04.2023
Рада ЄС із закордонних справ обговорить у Люксембургу ситуацію в Україні

Рада ЄС із закордонних справ обговорить у Люксембургу ситуацію в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

ОСТАННЄ

Шмигаль висловив сподівання на зміцнення партнерства України та Естонії

Російська армія може піти в наступ на кількох ділянках фронту

Освітні програми для школярів в Україні потрібно буде вибудовувати з урахуванням адаптації до мирного життя

АРМА готується оголосити конкурс з відбору управителя активами "Карпатнафтохім", але акцентує увагу на проблемах із ними

Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

Україні не потрібен дозвіл Росії для вступу в НАТО

Лісовий: Я не здійснюю жодного тиску на Нацагентство якості вищої освіти в процесі розгляду моєї дисертації на предмет плагіату

Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

У понеділок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду, пошкоджено 2 приватні будинки

Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА