Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

Протягом 24 квітня російські окупанти здійснили обстріл 7 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 83 "прильоти" з мінометів та артилерії, є руйнування, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

Так, у Миропільській громаді зафіксовано 6 "прильотів". Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки та приватний магазин.

В Есманській громаді був мінометний обстріл (1 "приліт"), росіяни також били з артилерії (9 "прильотів"). Внаслідок артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.

По Шалигінській громаді ворог вдарив із артилерії, було 8 "прильотів".

У Білопільській громаді зафіксовано 32 вибухи, ворог стріляв із міномета.

У Зноб-Новогородській громаді було 15 "прильотів" із міномету.

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 3 хв.

У Середино-Будській громаді зафіксовано артобстріл, було 9 "прильотів".