Генсек ООН передав Путіну листа про "зернову угоду"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову листа для російського президента Володимира Путіна, в якому йдеться про подальші дії щодо "зернової угоди", повідомила прес-служба генсека.

У прес-службі сказано, що Гутерреш висловив стурбованість Лаврову, пов'язану з перешкодами, з якими останнім часом зіткнувся Об'єднаний координаційний центр у своїй повсякденній діяльності.

Також Гуттеріш передав йому лист, адресований Путіну, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на покращення та розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, та ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".

Аналогічний лист направлений також Україні та Туреччині.