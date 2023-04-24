Лісовий: Я не здійснюю жодного тиску на Нацагентство якості вищої освіти в процесі розгляду моєї дисертації на предмет плагіату

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що не чинить жодного тиску на Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в процесі розгляду його дисертації на предмет плагіату.

"Я не здійснюю жодного тиску на Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, у мене немає ні таких юридичних механізмів, ні такого наміру. Я буду очікувати результатів, і залежно від того, якими вони будуть, буду вживати заходів навіть щодо самого себе", - сказав Лісовий в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Міністр зазначив, що очікує результатів перевірки орієнтовано за місяць.

Як повідомлялося, 23 березня міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію в Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату. 31 березня в Нацагентстві повідомили, що прийняли до розгляду дисертацію Лісового і вивчать її у встановлені терміни.

20 квітня Комітет з питань етики Нацагентства залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення в дисертації Лісового фактів академічного плагіату.