Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що президент України Володимир Зеленський поки що остаточно не підтверджував участь у майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

"Президент іще не підтверджував остаточно участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Як повідомлялося, 21 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв його запрошення відвідати майбутній саміт альянсу в липні.