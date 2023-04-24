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16:56 24.04.2023

Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

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Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що президент України Володимир Зеленський поки що остаточно не підтверджував участь у майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

"Президент іще не підтверджував остаточно участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Як повідомлялося, 21 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв його запрошення відвідати майбутній саміт альянсу в липні.

Теги: #нато #самміт #зеленський

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