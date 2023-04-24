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15:05 24.04.2023

У деяких областях України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі, температура повітря суттєво не зміниться

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У деяких областях України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі, температура повітря суттєво не зміниться

Короткочасні дощі очікуються в західних і східних областях України у вівторок, 25 квітня, вдень подекуди грози, на решті територій без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.

На високогір'ї Карпат помірний дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві 25 квітня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°; вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 25 квітня найвища температура вдень була +27,5°С у 1943 р., найнижча вночі -1,5°С у 1988 р.

У середу, 26 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями.

Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, удень у більшості північних, центральних та Одеській областях пройдуть помірні дощі, на решті територій уночі без опадів, удень невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 5-10° (на заході 3-8° тепла), вдень 13-18°, у східних і південних областях до 21°, у західних, Житомирській, Вінницькій областях 6-11°.

На високогір'ї Карпат дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла, вночі 27 квітня 0-5° морозу.

Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень дощ. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°. Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

У четвер, 27 квітня, в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень у більшості центральних, південних і східних областей помірні, лише в західних областях без опадів.

Температура в південних і східних областях уночі 5-10°, вдень 16-21°, на решті територій уночі 3-8° тепла, в західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла.

У Києві 27 квітня вночі помірний, удень невеликий дощ, температура вночі 5-7°, вдень 10-12°. Вітер південний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

Теги: #укргідрометцентр

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