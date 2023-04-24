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13:38 24.04.2023

Прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають - Міносвіти

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Прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають - Міносвіти

Прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають, оскільки державний стандарт щодо профільної старшої школи тільки розробляють, заявляють у Міністерстві освіти і науки.

"Згідно із законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році - як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах. Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Крім того, як наголосили у відомстві, перехід до 12-річної системи потребує значних фінансових ресурсів, а вони нині у бюджеті не передбачені.

"Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, - це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається", - підсумували у відомстві.

Теги: #система #освіта

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