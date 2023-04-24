ISW отримав підтвердження наявності українських позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють про отримання геолокаційних підтверджень зайняття українськими силами позицій на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, зокрема на островах у дельті Дніпра на північний захід від Херсону.

"Російські сили можуть приділяти пріоритетну увагу підтримці оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра без нагляду. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність та готовність України зберігати стійкі позиції в цій області... ISW уперше отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі разом із російськими повідомленнями з декількох джерел про постійну присутність там українців", - ідеться у звіті ISW за 23 квітня.

За даними аналітиків, російське військове командування, ймовірно, намагається переконати президента РФ Володимира Путіна також перейти до оборонних операцій, але, можливо, не зможе прямо донести це до Путіна. Повідомляється також, що російське військове командування також перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму і, можливо, планує підготувати інші ресурси, щоб гарантувати, що Росія зможе утримати деякі позиції після того, як потенційний український контрнаступ досягне кульмінації.

"Російські сили продовжують наступ із виснаженням для захоплення Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки в Донецькій області, а також обмежені наступальні операції в Луганську і на заході Донецької області, попри зростаючі побоювання Росії щодо загрози можливого неминучого українського контрнаступу... Російські війська зазнали значних втрат у живій силі й техніці під час зимової наступальної кампанії, що на сьогодні обмежує їхні можливості для ведення наступальних операцій більше ніж на одному напрямку і, ймовірно, обмежить їх можливості для утримання деяких позицій після завершення наступальних дій".

Водночас наголошується, що Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка не дають значних оперативних переваг окупантам, і будь-які незначні тактичні успіхи на будь-якому напрямку навряд чи поліпшать їх здатність захищатися від українського контрнаступу.

Повідомляється, що в неділю російські війська вели обмежені наземні атаки на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна в Харківській і Луганській областях, а також у районі Сіверська Донецької області. Також окупанти продовжували наступ у районі Бахмута 22 квітня і наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк, а також провели обмежену наземну атаку в західній частині Донецької області.

"Тривалі зусилля Росії з блокування евакуації поранених солдатів, які, ймовірно, не дадуть змоги солдатам залишити зону бойових дій, призвели до загибелі деяких російських солдатів", - розповіли в ISW.