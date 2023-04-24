Французька профспілка погрожує залишити без світла Ролан Гаррос, Гран-прі Монако і Каннський кінофестиваль

Керівники французької профспілки CGT Energie, яка об'єднує працівників сфери енергетики, оголосили в суботу, що в найближчі 100 днів проводитимуть акції протесту проти президента Франції Емманюеля Макрона.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми абсолютно не змирилися", - наводить газета Le Figaro витяги із заяви профспілки.

Активісти дали зрозуміти, що можуть спробувати зірвати великі заходи, заплановані у Франції найближчими тижнями і місяцями.

"Можливо, ми залишимо без світла Каннський кінофестиваль, Гран-прі в Монако ("Формули 1"), тенісний турнір "Роллан Гаррос", фестиваль театру в Авіньйоні", - попередили у профспілці. Перераховані заходи заплановані у Франції на весняно-літній період.

Найбільші профспілки Франції останніми місяцями проводять акції протесту проти пенсійної реформи, що передбачає, зокрема, підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років.