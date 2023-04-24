Події

08:39 24.04.2023

Французька профспілка погрожує залишити без світла Ролан Гаррос, Гран-прі Монако і Каннський кінофестиваль

1 хв читати
Французька профспілка погрожує залишити без світла Ролан Гаррос, Гран-прі Монако і Каннський кінофестиваль

Керівники французької профспілки CGT Energie, яка об'єднує працівників сфери енергетики, оголосили в суботу, що в найближчі 100 днів проводитимуть акції протесту проти президента Франції Емманюеля Макрона.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми абсолютно не змирилися", - наводить газета Le Figaro витяги із заяви профспілки.

Активісти дали зрозуміти, що можуть спробувати зірвати великі заходи, заплановані у Франції найближчими тижнями і місяцями.

"Можливо, ми залишимо без світла Каннський кінофестиваль, Гран-прі в Монако ("Формули 1"), тенісний турнір "Роллан Гаррос", фестиваль театру в Авіньйоні", - попередили у профспілці. Перераховані заходи заплановані у Франції на весняно-літній період.

Найбільші профспілки Франції останніми місяцями проводять акції протесту проти пенсійної реформи, що передбачає, зокрема, підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років.

 

 

Теги: #енергетика #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 22.04.2023
Шмигаль і міністр транспорту Франції обговорили в Києві проєкти відновлення України

Шмигаль і міністр транспорту Франції обговорили в Києві проєкти відновлення України

20:45 21.04.2023
Розглядають варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год

Розглядають варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год

20:08 21.04.2023
Шмигаль розповів про сім завдань комплексної реформи енергетичної галузі України

Шмигаль розповів про сім завдань комплексної реформи енергетичної галузі України

20:02 21.04.2023
ЗАЕС почала виводити блок №6 із гарячого в холодний зупин

ЗАЕС почала виводити блок №6 із гарячого в холодний зупин

11:44 21.04.2023
"Укргідроенерго" готується до можливої другої хвилі водопілля

"Укргідроенерго" готується до можливої другої хвилі водопілля

07:33 21.04.2023
НКРЕКП звинувачує "Укренерго" в порушенні термінів інформування про організацію призупиненого експорту е/е до Словаччини

НКРЕКП звинувачує "Укренерго" в порушенні термінів інформування про організацію призупиненого експорту е/е до Словаччини

05:05 21.04.2023
Глава ЄК виступила з міжнародною ініціативою з екологічно чистої енергетики

Глава ЄК виступила з міжнародною ініціативою з екологічно чистої енергетики

16:20 19.04.2023
Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України прибув до Києва

Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України прибув до Києва

14:28 19.04.2023
МАГАТЕ провела неоголошені інспекції на РАЕС і ХАЕС на предмет відсутності незаявленого ядерного матеріалу

МАГАТЕ провела неоголошені інспекції на РАЕС і ХАЕС на предмет відсутності незаявленого ядерного матеріалу

14:07 19.04.2023
"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішення щодо EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено найближчими днями - Боррель

ISW отримав підтвердження наявності українських позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області

За добу знищено 660 окупантів, 8 танків, 12 артсистем і 11 БПЛА

Кожен день тиші в тилу здобувається у жорстоких боях на передовій - Зеленський

Один дивізіон Patriot уже заступив на бойове чергування, ще кілька прямують на позиції

ОСТАННЄ

Суддю з Ялти засуджено до 12 років позбавлення волі за держзраду

У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

Меморандум про співпрацю бібліотек Одеси та Ліверпуля 26 квітня засвідчить король Чарльз III - ЗМІ

Український генпрокурор: Створюємо міжнародний механізм, який дасть змогу контролювати кожен цент міжнародної допомоги Україні

Рішення щодо EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено найближчими днями - Боррель

У Києві відзначено найбільше добове падіння рівня води в Дніпрі, але друга хвиля водопілля на початку травня реальна

Стефанчук має намір отримати підтримку парламентів країн-членів НАТО щодо перспективи вступу України до Альянсу

Міністри ЄС продовжать обговорювати санкції для РФ, одинадцятий пакет ще не готовий - Боррель

В Україні залишаються підтопленими 208 будинків - ДСНС

Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА