Окупанти депортували майже 20 тис. українських дітей, відомо про понад 70 таборів їхнього перевиховання в РФ

Російські окупанти депортували з тимчасово окупованих територій майже 20 тис. українських дітей. У самій Росії створено понад 70 таборів для перевиховання депортованих дітей, з метою знищення їхньої ідентичності, повідомляє Верховна Рада України.

"19 393. Це дані про кількість депортованих до РФ українських дітей на онлайн-платформі "Діти війни", - цитує першу заступницю голови Комітету гуманітарної та інформполітики Ірину Констанкевич телеграм-канал Ради.

Водночас висловлюється припущення, що насправді російські окупанти могли вивезти близько 200-300 тис. осіб. "За даними, озвученими росією у відкритих джерелах, депортованих дітей набагато більше - понад 700 000", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що згідно з дослідженням Єльської лабораторії гуманітарних досліджень відомо про більш ніж 70 таборів для "перевиховання" таких дітей.

За словами Констанкевич, "це систематична державна політика російської федерації для того, щоб перевиховувати українських дітей, знищуючи їхню ідентичність. Вони цинічно вбивають усе рідне та дороге для наших дітей, забирають їх від батьків, позбавляють їх минулого, порушують їхні права. Вони викрадають і нищать наше майбутнє. Вони роблять все, аби українських дітей було неможливо відшукати і повернути на батьківщину".

Як повідомлялося, у четвер, 20 квітня, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час переговорів із делегацією Європейського Союзу в Києві заявив, що Російська Федерація організувала 43 спеціальних табори для утримання та "перевиховання" українських дітей під психологічним тиском.