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12:47 23.04.2023

У понеділок в Україні збережеться тепла погода, короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі, у Криму та Карпатському регіоні

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У понеділок в Україні збережеться тепла погода, короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі, у Криму та Карпатському регіоні

У понеділок, 24 квітня, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози, на решті територій місцями невеликий дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 квітня найвища температура вдень була 27,0 у 1950 р., найнижча вночі -2,2 у 1893 р.

У вівторок, 25 квітня, в Україні хмарно з проясненнями.

У західних і східних областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози, у Карпатському регіоні місцями сильні опади; на решті територій без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°,

На високогір'ї Карпат помірний, місцями сильний дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°; вдень 17-19°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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