Події

05:45 23.04.2023

Окупанти обстріляли 5 прикордонних громад Сумської області

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Російські окупанти у суботу обстріляли 5 прикордонних громад Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл 5 прикордонних громад – Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської. Зафіксовано 64 прильоти з мінометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.

По околиці одного з сіл Есманської громади окупанти били з артилерії (2 обстріли) – лише 9 прильотів. Внаслідок першого обстрілу (4 прильоти) сталося займання поля з кукурудзою.

По території Білопільської громади ворог бив із мінометів – 32 прильоти та артилерії – 1 приліт.

По Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 4 прильоти.

У Миропільській громаді був обстріл із мінометів – 4 прильоти.

По Новослобідській громаді ворог здійснив артобстріл – 10 прильотів та мінометний обстріл – 4 прильоти.

"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - наголосили в ОВА.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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