ЄС може запропонувати в новому санкційному пакеті заборону на транзит багатьох товарів через Росію

Європейський союз розглядає пропозицію Польщі та низки інших країн про заборону транзиту товарів через територію Росії, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

"ЄС має намір розглянути введення заборони на транзит багатьох товарів через Росію (...). Вона може торкнутися великої кількості технологій і товарів, включно з кількома видами транспортних засобів", - ідеться в публікації.

Ці заходи можуть стати частиною нового санкційного пакета щодо Росії, над яким працює Європейська комісія.

"Польща, Естонія і Литва наполягають на тому, щоб ЄС ввів заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю, а також товарів, які могли б сприяти зміцненню промислового потенціалу Москви", - написало агентство.

ЄС наразі працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

У статті наголошується, що обмеження, які готуються, навряд чи торкнуться "Росатома".

У ЄС для схвалення санкцій потрібна згода всіх країн-членів інтеграційного об'єднання.