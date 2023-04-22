Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

Рівень води в р. Дніпро в Києві знизився на півметра за минулий тиждень, зокрема на 16 см тільки за минулу добу, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в суботу.

"Станом на 9:30 22.04.2023 рівень води р. Дніпро в Києві біля мосту Метро становить 9 308 см. Цей показник на 16 см менший ніж учора. Падіння рівня води в Дніпрі в межах столиці триває з початку тижня. За ці останні дні рівень води впав майже на 50 см", - сказав начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, пропуск весняної повені через греблю Київської гідроелектростанції триває. У Києві триває підтоплення заплавних територій і низинних ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано... Наразі рівень паводку на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об'єктам і житловим масивам міста. Проте, це не привід втрачати пильність", - додав Попко.