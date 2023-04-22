За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили 31 російського окупанта і понад два десятки одиниць російської техніки на окупованому лівому березі Дніпра в Херонській області за минулу добу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook у п'ятницю.

Зокрема, знищено міномет, артилерійську установку, зенітно-ракетний комплекс "Оса" противника, 2 пускові установки, радіолокаційну станцію і радіолокатор підсвічування і наведення до зенітно-ракетної системи С-300, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" і понад 10 одиниць невизначеної техніки. Також знищено 2 спостережні пункти противника, польовий пункт боєпостачання та чотири дрони-розвідники.

"Минулої доби фіксувалася підвищена активність ворожих атак розривними гранатами з дронів-розвідників. Відверто полюючи на мирних мешканців Антонівки і Берислава, окупанти з лівобережжя скинули 7 гранат з таких дронів. На щастя, люди зуміли уникнути ураження", - йдеться у зведенні.

За даними ОК "Південь", минулої доби окупанти продовжували використовувати авіацію, якою атакували мирні населені пункти правобережжя Херсонської області керованими авіаційними бомбами. Було завдано три удари по Херсонському та Бериславському районах. Є влучання в рекреаційну зону та портову інфраструктуру. Також за минулу добу ворог здійснив близько 6 артилерійських обстрілів, унаслідок яких один мирний житель загинув, інший дістав поранення, пошкоджено житлові будинки та приватні автомобілі.

Ніч минула порівняно спокійно для правобережжя Херсонської області. "Однак жителям Антонівки та Берислава довелося переходити в укриття. Пошкоджено кілька приватних будинків, без людських втрат", - ідеться в повідомленні.