Події

11:32 22.04.2023

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

2 хв читати
За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили 31 російського окупанта і понад два десятки одиниць російської техніки на окупованому лівому березі Дніпра в Херонській області за минулу добу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook у п'ятницю.

Зокрема, знищено міномет, артилерійську установку, зенітно-ракетний комплекс "Оса" противника, 2 пускові установки, радіолокаційну станцію і радіолокатор підсвічування і наведення до зенітно-ракетної системи С-300, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" і понад 10 одиниць невизначеної техніки. Також знищено 2 спостережні пункти противника, польовий пункт боєпостачання та чотири дрони-розвідники.

"Минулої доби фіксувалася підвищена активність ворожих атак розривними гранатами з дронів-розвідників. Відверто полюючи на мирних мешканців Антонівки і Берислава, окупанти з лівобережжя скинули 7 гранат з таких дронів. На щастя, люди зуміли уникнути ураження", - йдеться у зведенні.

За даними ОК "Південь", минулої доби окупанти продовжували використовувати авіацію, якою атакували мирні населені пункти правобережжя Херсонської області керованими авіаційними бомбами. Було завдано три удари по Херсонському та Бериславському районах. Є влучання в рекреаційну зону та портову інфраструктуру. Також за минулу добу ворог здійснив близько 6 артилерійських обстрілів, унаслідок яких один мирний житель загинув, інший дістав поранення, пошкоджено житлові будинки та приватні автомобілі.

Ніч минула порівняно спокійно для правобережжя Херсонської області. "Однак жителям Антонівки та Берислава довелося переходити в укриття. Пошкоджено кілька приватних будинків, без людських втрат", - ідеться в повідомленні.

Теги: #знищення #херсонська_область #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 22.04.2023
Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

08:45 22.04.2023
Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

18:31 21.04.2023
Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

08:27 21.04.2023
Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

14:56 20.04.2023
У поведінці окупантів мер Мелітополя побачив ознаки підготовки до евакуації

У поведінці окупантів мер Мелітополя побачив ознаки підготовки до евакуації

13:51 20.04.2023
Окупанти обстріляли с. Кізомис Херсонського району, загинув мирний житель

Окупанти обстріляли с. Кізомис Херсонського району, загинув мирний житель

09:54 20.04.2023
Окупанти створили Дніпровську групу військ на півдні України, ймовірно, після великих втрат - британська розвідка

Окупанти створили Дніпровську групу військ на півдні України, ймовірно, після великих втрат - британська розвідка

08:05 20.04.2023
Шістьох людей поранено за добу в результаті російських обстрілів Херсонської області

Шістьох людей поранено за добу в результаті російських обстрілів Херсонської області

09:50 18.04.2023
Росіяни за минулу добу 57 разів обстріляли Херсонщину, поранено одну людину - ОВА

Росіяни за минулу добу 57 разів обстріляли Херсонщину, поранено одну людину - ОВА

08:40 17.04.2023
Посилення тиску окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації до Росії

Посилення тиску окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації до Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

ОСТАННЄ

На півночі України знижується рівень води в річках, залишаються підтопленими 223 приватні будинки - ДСНС

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранено двох

NASA і Космічне агентство України підписали спільну заяву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА