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09:59 22.04.2023

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

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Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

 Українські сили зайняли позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області, яка досі перебувала в окупації, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 21 квітня з посиланням на неназвані російські джерела.

"Відомий російський блогер заявив 20 квітня, що українські сили встановили плацдарм навпроти с. Кіндійка (за 8 км на північ від м. Олешки) та регулярно проводять бойові вильоти на східний (лівий) берег із західною військово-морською технікою.... Інший російський блогер заявив 20 квітня, що українські війська успішно висадилися і закріпилися на захід від Антонівського мосту, а також встановили стабільні шляхи постачання цих позицій. Ще один блогер стверджував, що українські сили мають невеликий плацдарм на невстановленому острові в дельті Дніпра неподалік східного (лівого) берега, але ці позиції забезпечують доступ тільки до заплавних заболочених ділянок", - йдеться в повідомленні.

Водночас в ISW зазначають, що не спостерігали візуальних підтверджень того, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області.

Також повідомляється, що керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що українські війська відвоювали невстановлену ділянку в Запорізькій області, однак ISW також не спостерігала візуальних підтверджень цьому.

Водночас, за даними аналітиків, окупанти в п'ятницю продовжували наступ у районі Бахмута Донецької області, на лінії Авдіївка-Донецьк і провели обмежену наземну атаку в західній частині Донецької області. Також російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 квітня, показують, що сили Вагнера, імовірно, захопили залізничну станцію Бахмут-2 у центрі Бахмута, просунулися на захід від залізничної гілки поруч зі станцією і підійшли до залізничної гілки на південь від станції... Російські війська, ймовірно, трохи просунулися вперед у Мар'їнці (27 км на південний захід від Авдіївки)... Станом на 20 квітня українські сили сповільнили темпи наступу росіян у районі Авдіївки, - йдеться у зведенні.

У ISW також повідомляють, що російська окупаційна влада розширює логістичні можливості та заходи безпеки на Арабатській стрілці, ймовірно, для підготовки до можливого контрнаступу України, а суб'єкти РФ формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній із формування сил.

Також повідомляється, що російські сили використовували нову партію безпілотників Shahed для завдання ударів по Україні третій день поспіль, уперше за 25 днів завдавши удару по Києву.

 

Теги: #звіт #херсонська_область #isw

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