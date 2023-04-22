Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який забороняє присвоювати географічним об'єктам і вулицям назви, пов'язані з Росією та її діячами, йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради.

"Присвоєння географічним об'єктам, юридичним особам та об'єктам права власності назв держави, яка глорифікує, увічнює, пропагує або містить символіку російської імперської політики, а також назви держави, що тероризує, а також держави-терориста (держави-агресора) чи її визначних, пам'ятних, історичних і культурних місць, населених пунктів, дат, подій забороняється", - ідеться в документі.

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування. Органи самоврядування та військові адміністрації повинні за півроку звільнити публічний простір від символів "русского мира": демонтувати пам'ятники і пам'ятні знаки, перейменувати вулиці та інші об'єкти.

Також мають бути перейменовані населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів.