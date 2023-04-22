Латвія передає Україні всі наявні у неї ПЗРК Stinger

Латвія передасть Україні всі наявні у неї переносні ЗРК Stinger, заявила на засіданні "Рамштайн" міністерка оборони Інара Мурнієце.

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якомога швидше", - сказала Мурнієце.

Також міністерка зазначила, що Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.