Події

07:57 22.04.2023

Латвія передає Україні всі наявні у неї ПЗРК Stinger

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Латвія передає Україні всі наявні у неї ПЗРК Stinger

Латвія передасть Україні всі наявні у неї переносні ЗРК Stinger, заявила на засіданні "Рамштайн" міністерка оборони Інара Мурнієце.

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якомога швидше", - сказала Мурнієце.

Також міністерка зазначила, що Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.

 

 

 

Теги: #допомога #латвія #стінгер

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