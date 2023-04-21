Росіяни протягом дня обстрілювали чотири прикордонні громади Сумщини, одна людина поранена, пошкоджено будівлю школи

Упродовж дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад - Хотинської, Білопільської, Шалигинської та Новослобідської, повідомляє Сумська ОВА про обстановку на 21.00 п'ятниці.

"Зафіксовано 114 прильотів із мінометів, артилерії, гранатометів", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі.

За даними ОВА, вранці по околиці села Кіндратівка Хотинської громади "ворог гатив із артилерії - 4 прильоти. В результаті обстрілу поранено 1 цивільного. Також пошкоджено приміщення школи".

По Шалигинській громаді "росіяни здійснили артилерійський обстріл, було 8 прильотів", у Білопільській громаді "ворог здійснив 7 обстрілів: з гранатометів - 69 прильотів, з мінометів - 29 прильотів". У Новослобідській громаді зафіксовано артобстріл, зафіксовано 4 прильоти.