Україна вийшла з угоди в рамках СНД про гарантії прав громадян у сфері виплати соцдопомоги й аліментів

Кабінет Міністрів України здійснив вихід з угоди в рамках СНД про гарантії прав громадян у сфері виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сім'ям із дітьми й аліментів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Укладену в рамках СНД угоду про гарантії прав громадян у сфері виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сім'ям з дітьми й аліментів було підписано 9 вересня 1994 року в Москві.