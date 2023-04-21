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20:16 21.04.2023

Україна вийшла з угоди в рамках СНД про гарантії прав громадян у сфері виплати соцдопомоги й аліментів

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Україна вийшла з угоди в рамках СНД про гарантії прав громадян у сфері виплати соцдопомоги й аліментів

Кабінет Міністрів України здійснив вихід з угоди в рамках СНД про гарантії прав громадян у сфері виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сім'ям із дітьми й аліментів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Укладену в рамках СНД угоду про гарантії прав громадян у сфері виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сім'ям з дітьми й аліментів було підписано 9 вересня 1994 року в Москві.

 

Теги: #снд #угоди #соцдопомога

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