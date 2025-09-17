Інтерфакс-Україна
19:07 17.09.2025

Кабмін пропонує запровадити базову соцдопомогу з 1 січня 2026р

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді з 1 січня 2026 року трансформувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям в базову соціальну допомогу. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, на засіданні уряду в середу було схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги", яким пропонується з 1 січня 2026 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги. 

Передбачається, що базова соцдопомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Зокрема, розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї. 

В той же час, розмір базової величини для сімʼї пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини - для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

"Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100 відсотків такої базової величини", - йдеться у повідомленні.

 

