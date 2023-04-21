Події

18:57 21.04.2023

У складі Консультативної місії ЄС в Україні створено підрозділ із розслідування воєнних злочинів РФ

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Консультативна місія ЄС в Україні створила підрозділ із розслідування воєнних злочинів РФ.

Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з головою Консультативної місії ЄС в Україні Антті Хартікайненом, повідомляється на сайті МВС.

"Дякую за включення до мандата місії та утворення нового підрозділу, який надає сприяння в розслідуванні воєнних злочинів. Наразі Національна поліція розпочала понад 72 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом", - сказав Клименко.

Міністр також подякував Хартікайнену за постійне сприяння в підтримці реформ МВС, які допомагають адаптувати систему до нових викликів, а також наблизити до стандартів ЄС. Також було узгоджено головні напрями співробітництва: підготовка сектора цивільної безпеки за стандартами ЄС; здійснення внутрішньої оцінки стану адаптації національного законодавства до права ЄС; вивчення досвіду запровадження Координаційних центрів із питань вогнепальної зброї та контроль за її обігом.

Теги: #мвс #кмєс

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