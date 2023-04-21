Апеляційний суд змінив вирок екскерівнику міжрегіонального управління Мін'юсту Дзюдзю, обвинуваченому в одержанні хабарів від підлеглих

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту і змінила вирок колишньому керівнику Західного міжрегіонального управління з виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі, суд виключив із вироку посилання на вимагання як кваліфікуючу ознаку злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

"Водночас іншу частину вироку залишено без змін", - зазначили в САП.

Отже, генерал-майора внутрішньої служби визнано винним в одержанні щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірної вигоди за нездійснення контролю та перевірки додержання режиму відбування покарань ув'язненими та господарської діяльності в підпорядкованих установах виконання покарань, тобто за ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою суду йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, терміном на три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2022 року колегія суддів ВАКС засудила Дзюдзя до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, терміном на три роки, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності.

Посадовця викрили на гарячому в березні 2020 року в межах спільної операції САП, НАБУ і СБУ та повідомили про підозру. У березні 2021 року обвинувальний акт було скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.