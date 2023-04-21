Американські військові влітку почнуть навчати українців керувати танками Abrams - ЗМІ

Військовослужбовці США на початку літа почнуть навчати у ФРН українських військових управляти танками M1 Abrams та обслуговувати їх, повідомляє в п'ятницю Associated Press із посиланням на джерела.

За їхніми даними, навчання відбудеться на території Навчального центру Графенвор у Німеччині, куди наприкінці травня доставлять 31 танк. За словами співрозмовників агентства, очікується, що "через кілька тижнів" після доставки танків на полігон розпочнуться вже самі тренування.

За словами джерел, тренувальний курс триватиме близько 10 тижнів, у ньому візьмуть участь близько 250 українських військовослужбовців. Частину з них навчатимуть управлінню, іншу - ремонту і технічному обслуговуванню техніки.

Водночас наголошується, що танки, на яких відбуватиметься тренування персоналу, не буде направлено потім в Україну. Танки Abrams M1, які планують задіяти в Україні, наразі модернізують у США, їх відправлять на українську територію, коли вони будуть готові.

Раніше в січні президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Києву 31 танк M1 Abrams. Водночас агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Вашингтон виділить на це $400 млн, створюватиме танки компанія General Dynamics.

M1 Abrams - основний бойовий танк збройних сил США, перебуває на озброєнні з 1980 року. Сполучені Штати мають понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, понад 3 тис. 450 машин перебувають на зберіганні.