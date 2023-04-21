Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні майже на $29 млн

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США).

Як повідомляють на сайті Міноборони Канади, допомога містить внесок у розмірі 34,6 млн доларів у фонд НАТО.

Приблизно 2,5 мільйона доларів виділено на 40 снайперських гвинтівок і боєприпаси від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму майже 2 мільйонів доларів від L3 Harris для танка Leopard 2.

"Приблизно через рік після того як Контактна група з оборони України вперше зустрілася тут, на авіабазі Рамштайн, наша колективна рішучість підтримувати Україну сильніша, ніж будь-коли", - сказала міністерка оборони.

Вона зазначила, що допомога та підтримка, оголошені сьогодні Канадою, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту свого суверенітету, незалежності і територіальної цілісності.