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11:59 21.04.2023

Комісія Мінкультури обстежила й опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври

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Комісія Мінкультури обстежила й опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийому-передачі державного майна обстежила й опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

"Комісія МКІП продовжує огляд приміщень Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Зокрема сьогодні відбувся огляд пам’ятки архітектури національного значення – Братського корпусу на Ближніх печерах (корпус № 44). Двері корпусу виявились зачиненими, тому у присутності в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка М.А. та його заступника Рудника О.В. технічними працівниками заповідника (за допомогою відповідних засобів) забезпечено доступ комісії до вказаних приміщення. Огляд закінчено о 08:30", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в корпусі вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.

У внутрішніх приміщеннях також встановлено нагромадження меблів, різноманітних пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковне начиння, свічки, календарі, буклети), одягу та взуття, швейне обладнання.

"Ознак вжиття орендарем (представниками монастиря) протипожежних заходів не зафіксовано. Після завершення огляду корпус №44 було закрито та опечатано працівниками заповідника", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити до ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють жалюгідний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

19 квітня комісія Мінкультури обстежила ще три приміщення в Києво-Печерській лаврі, але двері будівель були закритими, тож за присутності в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" за допомогою відповідних засобів технічні працівники забезпечили доступ комісії до зазначених приміщень. В УПЦ (МП) вважають протиправними дії представників заповідника.

Комісія Мінкультури з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей монастирем УПЦ (МП) підготує висновки роботи після 15 травня. Робота комісії Мінкультури з приймання-передачі 79 об'єктів державного майна в Києво-Печерській лаврі триватиме понад три місяці.

Теги: #лавра #мінкультури

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