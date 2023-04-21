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10:14 21.04.2023

З Алека Болдвіна знято обвинувачення в ненавмисному вбивстві - ЗМІ

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З Алека Болдвіна знято обвинувачення в ненавмисному вбивстві - ЗМІ

Прокуратура американського штату Нью-Мексико зняла обвинувачення в ненавмисному вбивстві з актора Алека Болдуіна, який із необережності застрелив кінооператорку на зйомках фільму "Раст", повідомляє телеканал ABC News із посиланням на обізнані джерела.

"З Алека Болдвіна було знято обвинувачення", - заявили джерела, знайомі з перебігом справи.

У свою чергу адвокати актора Люк Нікас та Алекс Спіро заявили, "що задоволені рішенням про припинення справи проти Болдвіна", і закликали "провести належне розслідування фактів та обставин цього трагічного нещасного випадку".

1 лютого прокуратура штату Нью-Мексико висунула Болдвіну і консультантці зі зброї Ганні Ґутьєррес-Рід обвинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчинс. Болдвін і Ґутьєррес-Рід наполягали на своїй невинуватості.

У 2021 році постановник фільму "Раст" Серж Свєтной подав до суду на актора. У жовтні 2021 року на зйомках фільму "Раст" Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета і поранив члена знімальної групи 42-річну Гатчинс. Жінку транспортували медичним вертольотом до лікарні, де лікарі констатували її смерть. Ґутьєррес-Рід заявила, що не знає, чому пістолет був заряджений бойовими патронами.

Теги: #звинувачення #болдвін

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