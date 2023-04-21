Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

У рамках Міжнародного саміту міст і регіонів представники 29 країн, включно з Україною, підписали підсумкову декларацію з розвитку та сприяння становленню сталого миру, повідомила пресслужба глави української держави.

"Ми, учасники саміту, визнаючи особливу важливість об’єднання навколо цінностей демократії та свободи, декларуємо налаштованість спільними зусиллями допомагати в розбудові мирного, демократичного та заможного майбутнього, сприяти становленню всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні для забезпечення міжнародної безпеки й стабільності", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у рамках Міжнародного саміту міст і регіонів планується підписання 12 угод про партнерство на муніципальному рівні між Україною та Європейським Союзом.