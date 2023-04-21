Україна стане однією з перших країн з імплементації нового регламенту ЄС криптовалютам МіСА

Європарламент схвалив перші правила ЄС щодо відстеження передання криптоактивів, запобігання відмиванню грошей, а також загальні правила нагляду і захисту клієнтів Markets in Crypto assets (МiСА), Україна має намір оперативно імплементувати ці норми у своє законодавство, повідомила Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з інформацією на сайті Європарламенту, регламент MiCA підтримали 517 депутатів за 38 "проти" і 18 тих, хто утримався.

Як ідеться у пресрелізі Європарламенту, законопроєкт було неофіційно погоджено з Радою в червні 2022 року, він містить заходи захисту від маніпулювання ринком і фінансових злочинів.

У Європарламенті уточнили, що MiCA охоплюватиме криптоактиви, які не регулюються чинним законодавством про фінансові послуги. Ключові положення для тих, хто випускає і торгує криптоактивами (включно з токенами посилання на актив і токенами електронних грошей), охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію і контроль транзакцій. Споживачі будуть краще поінформовані про ризики, витрати і збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.

Зазначається, що узгоджений текст враховує заходи проти маніпулювання ринком і запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншої злочинної діяльності.

Своєю чергою, щоб протистояти ризикам відмивання грошей, Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) повинно створити публічний реєстр постачальників послуг криптоактивів, які не відповідають вимогам, які працюють в ЄС без дозволу.

Також, щоб зменшити високий вуглецевий слід криптовалют, великі постачальники послуг повинні будуть розкривати інформацію про споживання енергії.

Наступним кроком буде схвалення тексту регламенту Радою перед публікацією в Офіційному журналі ЄС. Він набуде чинності через 20 днів.

"Це дійсно історична подія. Я впевнений, що Україна буде однією з перших держав, які імплементують цей регламент у національне законодавство. Наразі текст законопроєкту майже готовий, і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами", - прокоментував рішення Європарламенту член НКЦПФР Юрій Бойко.

Комісія нагадала, що разом із партнерами активно працює над запуском ринку віртуальних активів в Україні і за основу взято саме Регламент МіСА.