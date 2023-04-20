Події

21:51 20.04.2023

Залужний поінформував командувача ЗС Латвії Калниньша про важливість посилення української ППО та постачання озброєння

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Залужний поінформував командувача ЗС Латвії Калниньша про важливість посилення української ППО та постачання озброєння

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний під час зустрічі з командувачем ЗС Латвійської Республіки Леонідсом Калниньшем зазначив про важливість посилення системи протиповітряної оборони України, постачання снарядів і озброєння.

"Провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який уперше з офіційним візитом відвідав Україну", - сказано в телеграм-каналі головнокомандувача.

Залужний наголосив, що розповів про поточну обстановку на фронті і наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони української держави, постачання снарядів і озброєння.

Сторони домовилися продовжувати діалог і співпрацю щодо зміцнення обороноздатності України.

"Вдячний генералу Калниньшу і всьому латвійському народу за солідарність і підтримку", - підсумував Залужний.

 

 

 

Теги: #латвія #залужний #калниньш

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