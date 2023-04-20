У київському метро тимчасово недоступна оплата проїзду карткою

На станціях столичного метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Усі інші способи оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Оплатити проїзд можна: транспортною карткою; qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"; паперовим qr-квитком", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською карткою та мобільними додатками ApplePay і GooglePay буде повідомлено додатково.