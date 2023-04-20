Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Провів плідну розмову з Марком Рютте. Обговорили ситуацію на фронті. Подякував за передану систему Patriot і спільне з Данією рішення надати 14 Leopard 2. А також за виділення €274 млн із пакета підтримки України на €2,5 млрд. Працюємо далі з Нідерландами над притягненням агресора до відповідальності", - написав Зеленський у четвер у твіттері.