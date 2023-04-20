Події

17:09 20.04.2023

Залужний провів телефонну розмову з командувачем ЗС США в Європі напередодні "Рамштайн-11"

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі про пріоритетні для України напрями в озброєнні та боєприпасах.

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті.

"Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, 21 квітня відбудеться одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

 

Теги: #залужний #каволи_сша

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