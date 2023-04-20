Майже 60 країн світу допомагають українським містам, селищам і селам у відновленні після російських атак - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що майже 60 країн світу допомагають українським містам, селищам і селам у відновленні після російських атак.

"Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів: понад 300 територіальних громад України підписали 1,5 тис. партнерських договорів, майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам і селам вижити й відновиться після смертоносних ворожих атак", - сказав Шмигаль на міжнародному саміті міст і регіонів у Києві в четвер.

Прем'єр подякував усім партнерам за підтримку.

Шмигаль також зазначив, що Україна очікує й надалі підписання угод про патронат між українськими громадами та іноземними муніципалітетами й регіонами.

"Вважаємо такий механізм співпраці особливо ефективним. Патронат, з одного боку, прискорить відновлення громад, із другого - сприятиме євроінтеграції України", - наголосив він.