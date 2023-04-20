Події

10:51 20.04.2023

Спалах у небі Києва: інформація про ймовірне застосування ворожих літальних апаратів або удару ракетним озброєнням не підтвердилася - КМВА

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Київська міська військова адміністрація (КМВА) пояснила вчорашнє повідомлення про ймовірне падіння американського сателіта прагненням заспокоїти жителів і гостей столиці, схвильованих яскравим світінням незрозумілого походження.

"Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об'єкта викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація", - ідеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в телеграм-каналі в четвер.

Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі було зафіксовано падіння невідомого повітряного об'єкта. "Після перевірки та уточнення інформація про ймовірне застосування ворожих літальних апаратів або повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначено, "на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства або астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA, ми можемо дати уточнену інформацію - це не був їхній супутник".

"Що саме це було - мають з'ясувати виключно фахівці. Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", - підсумував Попко.

Теги: #київ #пояснення #спалах

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