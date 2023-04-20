Події

08:28 20.04.2023

"Нафтогаз" залучив американську юркомпанію Covington&Burling для стягнення $5 млрд із РФ

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"Нафтогаз" залучив американську юркомпанію Covington&Burling для стягнення $5 млрд із РФ

Провідна американська юридична компанія Covington & Burling LLP представила Нафтогазу стратегію стягнення з Росії $5 млрд компенсації за захоплення активів Групи компаній у Криму, повідомив голова НАК Олексій Чернишов у перший день робочого візиту до Вашингтона.

"Ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від Росії, тому зараз опрацьовуємо усі можливі шляхи визнання і примусового виконання арбітражного рішення", - написав він на фейсбук-сторінці у ніч на четвер.

Також він запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб рішення, ухвалене в Гаазі, було втілено в життя.

"Дякую нашим партнерам за спільну роботу і результати, яких нам уже вдалося досягти!", - написав голова НАК.

 

 

 

Теги: #нафтогаз #росія #компенсація

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